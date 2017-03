Furz-Experte verrät: Darum stinken manche Pupse schlimmer

Dr. Myron Brand räumt mit Mythen auf: Stinken Männer mehr als Frauen? - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Jeder sondert jeden Tag bis zu 20 Pupse ab. Mal unbemerkt, mal zum Leidwesen der Mitmenschen. Doch warum stinkt eine Flatulenz eigentlich? Ein renommierter Gastroentrologe packt jetzt die Fakten auf den Tisch - und macht Fastfood-Junkies Hoffnung.

Stinken Frauenpupse mehr als die von Männern? Ein Experte räumt mit Mythen auf. © PR



Stinken Frauenpupse mehr als die von Männern? Ein Experte räumt mit Mythen auf. Foto: PR



"Die leisen, die kriechen. Die lauten, die riechen" sagen die einen. "Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen" die anderen. Kaum etwas erscheint uns so undurchsichtig wie der eigene Darm. Auch deshalb landete die Gastroenterologin Guila Enders 2014 mit ihrem Buch "Darm mit Charme" einen Millionen-Bestseller. Der Deutsche hat offenbar Wissensdurst, was seine Verdauung angeht.

Die Frage aller Fragen, die, auf die es im Zweifel im Alltag ankommt, aber ist: Wann stinken Furze - und wann nicht? Beim Online-Magazin Tag24.de spricht der Experte Dr. Myron Brand jetzt Klartext. Es kommt - soweit nichts Neues - auf die Ernährung an. Aber anders als gedacht.

Denn: Furze von Menschen, die sich besonders gut ernähren, stinken tendenziell schlimmer, so der Experte. Ballaststoffhaltige Lebensmittel wie Broccoli, Mais oder Quinoa bilden die Grundlage, schwefelhaltige wie Milch oder rotes Fleisch geben dem Verdauungstrakt den Rest. Diese Kombination fördert die Produktion von Darmbakterien. Fastfood hingegen bleibt meist folgen- und geruchslos.

Bilderstrecke zum Thema Ab in den Darm: Die Lange Nacht der Wissenschaften in Fürth Einblicke in die Welt der Wissenschaft: In Fürth hatten am Samstagabend viele Forschungeinrichtungen ihre Türen zur Langen Nacht der Wissenschaften geöffnet. Erstmals beteiligte sich auch das Fürther Klinikum. Dort zog nicht nur das riesige, begehbare Darm-Modell das Interesse der vielen Besucher auf sich.



"Gestank ist nicht schlimm"

"Ein großer Teil jenes Gases, das wir den Tag über ablassen, ist Kohlendioxid - was allerdings geruchlos ist", sagt Brand Tag24. Geruchsauffällig sei aber der Schwefelwasserstoff - eine Reaktion im Darm lässt die Bakterienzahl sprunghaft ansteigen. Mit einem anderen Mythos räumt der Experte auch auf: Nicht Männer stinken mehr als Frauen, sondern andersherum. Das liegt am erhöhten Anteil an Schwefel im weiblichen Körper.

Schlecht ist der Gestank übrigens nicht - im Gegenteil: "Gestank ist nicht schlimm, es ist eine Folge von dem was du isst und was deine Bakterien in deinem Verdauungstrakt leisten", sagt Brand. Stinkende Furze lassen demnach auf einen gesunden Darm schließen.

tl