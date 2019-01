"Game of Thrones": Starttermin für Staffel 8 steht fest

NÜRNBERG - Endlich ist es so weit: Der Starttermin für die 8. und letzte Staffel von "Game of Thrones" steht fest. Sonntagnacht erschien ein neuer Trailer der Serie, der den Termin endgültig festlegt. Fans der Serie können aufatmen, denn der Staffelstart ist nicht mehr weit entfernt.

Jon Snow, Arya und Sansa Stark stehen im Trailer ihren eigenen Statuen gegenüber: Ist das ein Zeichen für das Schicksal des Hauses Stark? © Helensloan



Die Geduldsprobe war hart für die Fans der Serie: Denn 2018 gab es zunächst keine neue Staffel von "Game of Thrones". Seitdem am 28. August 2017 die letzte Folge der 7. Staffel ausgestrahlt wurde, wartet die deutsche Fangemeinde vergeblich auf eine Nachricht der Produzenten, wann es weitergehen soll. In der Nacht auf Montag wurde jetzt ein neuer Trailer veröffentlicht, der auch den Starttermin der 8. Staffel bekanntgibt: Es ist der 14. April 2019. Damit bestätigt sich ein Termin, der schon länger als wahrscheinlich galt.

Der neue Trailer zeigt, wie Arya und Sansa Stark sich mit ihrem Halbbruder Jon Snow durch die Gruft der Starks in Winterfell bewegen. Schließlich stehen sie ihren eigenen Statuen gegenüber. Deutet sich in dem Clip das Schicksal der Familie Stark an? Steht möglicherweise der Untergang der Familie bevor? Diese und andere Fragen werden die Fans der Serie bis zur Fortsetzung im April beschäftigen.

Die sechs finalen Episoden der Serie werden am genannten Termin auf dem US-amerikanischen TV-Sender HBO ausgestrahlt. In Deutschland sind sie für gewöhnlich kurz darauf verfügbar und werden auf Sky gesendet.

