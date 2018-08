Gamescom 2018: "Die Siedler" feiern ihre Rückkehr

KÖLN - Es ist wieder Gamescom in Köln und die Videospielfans pilgern zu Hauf in die Messehallen, um sich die neusten Titel der Spielebranche anzuschauen. Für ein Highlight sorgt die Präsentation einer Neuauflage eines Klassikers, der in den 1990er Jahren für Aufsehen sorgte.

"Die Siedler" ist eigentlich ein sehr friedliches, niedlich gestaltetes Aufbauspiel, welches seit 1993 eine große Fanbase besitzt. © Ubisoft



Noch bis zum 25. August tummeln sich in Köln die Gaming-Fans vor den Ständen der Entwickler und warten teilweise sechs Stunden, um 15 Minuten ein neues Videospiel zu testen. Bis Samstag werden Hunderttausende Besucher erwartet - vergangenes Jahr kamen rund 350.000 Menschen wegen der Messe in die Rheinmetropole.

Unerwartete Überraschungen

Die Gamescom ist nicht gerade bekannt für viele Ankündigungen und Pressekonferenzen, wie beispielsweise die amerikanische Videospielmesse E3, bei der jährlich die großen Entwickler in langen, ausführlichen Präsentationen ihre Headliner vorstellen. Überrascht wurden die Fans jedoch trotzdem mit einem Trailer, der das Comeback eines langersehnten Spiels ankündigte.

Blue Byte und Ubisoft veröffentlichten zur Eröffnung der Messe erste Bilder von einer neuen Version von "Die Siedler", die im Herbst 2019 auf den Markt kommen soll. Die Aufbausimulationsreihe hatte besonders in den 1990er Jahren einen wahren Höhenflug - Fans waren jedoch von den neueren Teilen mehr enttäuscht als begeistert.

25 years after the original game, the legendary strategy series returns!#TheSettlers are back in a new adventure, coming Fall 2019 🎉 pic.twitter.com/LLbvPWTvJj — Ubisoft @ Gamescom 2018 (@Ubisoft) 21. August 2018

Das Prinzip von "Die Siedler" ist durch den Namen schon fast selbsterklärend. In dem Aufbauspiel geht es darum, die Welt zu besiedeln, Warenkreisläufe zu generieren und zu perfektionieren sowie schlussendlich eine größere Militärmacht als der Gegner zu haben. Das besondere an "Die Siedler" ist die Realitätstreue. Das bedeutet in dem Fall nicht, dass die Figuren real aussehen - diese sind meist eher niedlich gestaltet -, sondern das Prinzip hinter den Warenkreisläufen: Waren, die gesammelt oder hergestellt wurden, sind nicht sofort verfügbar (beispielsweise Holz vom lokalen Holzfäller wird nicht gleich für den Bau eines Hauses verwendet). Das Holz muss erstmal zum Bauplatz gebracht werden. Diese Warenwege werden jedoch immer komplizierter und stellen die eigentliche Herausforderung des Spiels dar.

Viel verraten die auf der Gamescom gezeigten Bilder über das eigentliche Spiel allerdings noch nicht. Fans der Reihe müssen sich wohl noch eine ganze Weile gedulden, bis sie sich ein Bild über die Qualität des neuen Ablegers machen können.

