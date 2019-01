Gefährliche Riesen-Zecke in Deutschland entdeckt

Gefundener Blutsauger stammt vermutlich aus dem Iran - vor 1 Stunde

BOKELHOLM - Hyalomma-Zecken sind sogenannte Jagdzecken. Sie haben Augen, mit denen sie gut sehen, laufen schnell und verfolgen ihre Opfer bis zu 100 Meter weit. Eigentlich sind sie vor allem in Afrika und Asien zu Hause, doch jetzt wurde die tropische Zeckenart auch in Deutschland entdeckt. Die Hyalomma können Viren übertragen, die vorher hierzulande noch nicht übertragen worden sind.

In Schleswig-Holstein hat eine Pferdebesitzern eine gefährliche, tropische Zeckenart an ihrem Pferd entdeckt. Die Frau schickte die Zecke ans Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin. Dort stellte sich heraus, dass es sich um eine Zecke der Art Hyalomma marginatum handelte, bestätigte der Zeckenforscher Peter Hagedorn vom RKI. Die Hyalomma-Zecke ist eigentlich in Südeuropa, Asien und Afrika zu Hause. Die Zecke kommt mit Zugvögeln nach Deutschland und ist fünf Mal so groß wie die hier heimische Zeckenart Holzbock. Erkennen kann man Sie an ihren auffällig gestreiften, behaarten Beinen.

In Deutschland wurden erstmals im vergangenen Sommer vereinzelt Exemplare der Hyalomma gefunden. Wie alle Zecken, kann auch die Hyalomma Krankheiten übertragen. Bei den bisher untersuchten Spinnentieren fanden Wissenschaftler ein Bakterium, das Fleckfieber auslösen kann. Mediziner kennen Hyalomma aber vor allem als Überträgerin des Krim-Kongo-Fiebers, das sogar tödlich verlaufen kann.

