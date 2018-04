Gegen Sex im Technoclub: AfD will Berghain verbieten

Partei fordert in einem Antrag, jetzigen Betreibern die Erlaubnis zu entziehen - vor 1 Stunde

BERLIN - Kein Sex, keine Drogen, keine Party am Tag: Die AfD macht mit einem Antrag bei der Bezirksverordnetenversammlung des Berliner Stadtteils Friedrichshain-Kreuzberg Stimmung gegen den dort gelegenen Technoclub Berghain. Unter anderem will die Partei mehr Beleuchtung in die Darkrooms des Clubs bringen.

Das Berghain, ein Technoclub im Berliner Stadtteil Friedrichshain, ist der dortigen AfD-Fraktion ein Dorn im Auge. © Alina Novopashina (dpa)



Die AfD fordert in ihrem Antrag, den jetzigen Betreibern des Berghain die gewerberechtliche Erlaubnis zu entziehen. Der Technoclub wird zu den besten Clubs der Welt gezählt. Bekannt ist er vor allem für seine strenge Türpolitik und freizügige Feierkultur, aber auch für die Verschwiegenheit seiner Betreiber.

Die AfD wirft diesen zahlreiche Verstöße gegen die Gaststättenverordnung vor. Drogen könnten im Berghain leicht erworben werden, die durchgängigen Öffnungszeiten des Clubs forderten "den Gebrauch wach haltender Substanzen geradezu heraus". Auch die Türsteher stehen nicht in der Gunst der Partei. Ein "ansprechendes Programm" könne man nur anbieten, "wenn Zahlungswillige nicht durch unintelligente, unansehnliche Wichtigtuer selektiert würden."

Öffnungszeiten an Biorythmus anpassen

Die AfD fordert in ihrem Antrag, dass der Club in Zukunft nur von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens geöffnet ist - um den natürlichen Biorythmus der Gäste zu berücksichtigen. "Sexuelle Handlungen" seien durch "entsprechende Beleuchtung" zu unterbinden.

Außerdem zitiert die AfD in ihrem Antrag den Fall einer amerikanischen Touristin, die nach einem Berghain-Besuch an einer Überdosis verstorben war. Der Spiegel hatte darüber im März berichtet. Dieser Tod sei "vermeidbar" gewesen.

Nachhilfe im Ausland

Die Partei schlägt den Betreibern daher vor, sich im Ausland Nachhilfe zu holen - in "berühmten, funktionierenden Clubs" in London oder Rio könne man sich über Ablauforganisation und Musikprogramm informieren. Außerdem solle das Abgeordnetenhaus die Eigenbedarfsgrenze bei Drogen auf Null Gramm herabsetzen.

Die nächste Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung findet am 25. April statt. Bis dahin muss die AfD noch einige Überzeugungsarbeit leisten, um eine Mehrheit für ihren Antrag zu finden: Die Fraktion hat nur drei Sitze.