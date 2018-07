Gerettete Fußballer in Thailand dürfen nach Hause

Die befreiten Jugendlichen stellen sich nun der Öffentlichkeit - vor 1 Stunde

CHIANG RAI - Nachdem die Fußball-Mannschaft 17 Tage in einer thailändischen Höhle gefangen war, wurden die letzten Opfer am 10. Juli befreit. Die ganze Welt bangte während der Rettungsaktionen. Frisch aus der Klinik, wird sich das Team bei einer Pressekonferenz zu Wort melden.

Die geretteten Fußballer im Krankenhaus in Chiang Rai. © dpa



Acht Tage nach dem glücklichen Ende des Höhlendramas darf das gerettete Fußball-Team das Krankenhaus erstmals verlassen. Die thailändischen Behörden wollen die jungen Fußballer und ihren Trainer am Mittwoch (13.00 MESZ) in der Stadt Chiang Rai bei einem Pressetermin der Öffentlichkeit präsentieren. Noch ist nicht klar, ob alle zwölf Kinder dabei sein können. Inzwischen wird auch darüber spekuliert, dass die ersten Jungen noch am Mittwoch nach Hause dürfen. Bislang wurde dies für Donnerstag erwartet.

Nach Angaben der Ärzte geht es den Jungen im Alter von elf bis 17 Jahren gut. Seit der Rettung waren sie mit ihrem Trainer zur Beobachtung im Krankenhaus von Chiang Rai, der Hauptstadt der nordthailändischen Provinz, in der die Höhle liegt. Die Fußballer hatten am 23. Juni während der Regenzeit trotz aller Warnungen einen Ausflug in eine Höhle unternommen. Dort wurden sie von Wassermassen überrascht. Erst nach 17 Tagen kamen die letzten frei. Das Drama und die glückliche Rettung wurden in aller Welt verfolgt.

