Manchester hält zusammen: Mega-Benefizkonzert für Terroropfer Als Zeichen gegen den Terror haben sich am Sonntagabend in Manchester 50.000 Menschen zu einem Benefizkonzert für die Opfer des Selbstmordanschlags in der englischen Stadt vor knapp zwei Wochen versammelt. Das Motto: "One Love Manchester".

Terror in London: Anschlag im Ausgehviertel Entsetzen in der britischen Hauptstadt: Bei einem Anschlag in London sind in der Nacht zum Sonntag sechs Personen ums Leben gekommen, mindestens 30 Menschen sind verletzt worden. Die Täter rasten auf der London Bridge zunächst in eine Menschenmenge, fuhren dann weiter und griffen Passanten mit Messern an. Die Verdächtigen wurden von der Polizei erschossen.

Alte Schätze für moderne Forscher: Die Sammlungen der FAU Sammlungen brauchen Platz und Pflege und verlangen, dass man sich mit ihnen beschäftigt. Das trifft auch auf die rund 25 Sammlungen der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zu, die Wissenschaftler aller Fachrichtungen seit dem 18. Jahrhundert zusammengetragen haben. Manches wäre schon fast im Müll gelandet. Doch mittlerweile hat man begonnen, die zahlreichen Exponate mit modernen Methoden neu zu untersuchen.