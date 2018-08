Gewaltiger Waldbrand bei Berlin: War es Brandstiftung?

Kriminaltechniker suchen nach Hinweisen - Löscharbeiten dauern noch immer an - vor 5 Minuten

POTSDAM - Die Flammen sind gelöscht, doch das Feuer glimmt noch: Drei Tag nach Ausbruch des Waldbrands soll die Ursache geklärt werden. War es Brandstiftung?

Noch immer kämpfen Dutzende Retter gegen die Flammen. © Christian Pörschmann/dpa



Noch immer kämpfen Dutzende Retter gegen die Flammen. Foto: Christian Pörschmann/dpa



Beim riesigen Waldbrand südlich von Berlin scheint sich die Lage zunehmend zu entschärfen. "Es zeichnet sich eine deutliche Entspannung ab", sagte der Sprecher des Brandenburgischen Innenministeriums, Lothar Wiegand, am Sonntag. "Wir sind aber noch nicht durch", meinte Wiegand weiter.

Bilderstrecke zum Thema Waldbrand in Brandenburg: 400 Hektar in Flammen In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wütete in Brandenburg, südwestlich von Berlin, ein Waldbrand. Die Feuerwehr musste mehrere Dörfer evakuierten und war im Dauereinsatz. Bis zu 400 Hektar sollen von den Flammen erfasst worden sein.



Derzeit seien noch rund 400 Einsatzkräfte dabei, Glutnester, die immer wieder aufloderten, zu löschen. "Es dampft noch überall", sagte ein Sprecher der Einsatzleitung am Sonntagmorgen in der betroffenen Region in Treuenbrietzen. Ein Panzer der Bundeswehr fahre Schneisen in den Wald, damit die Feuerwehrleute besser an die Glutherde herankommen. Man hoffe, in ein bis zwei Tagen den Einsatz abzuschließen, sagte Wiegand.

"Die Ermittlungen laufen"

Noch während der Löscharbeiten in den Wäldern von Brandenburg haben Kriminaltechniker am Sonntag nach möglichen Hinweisen auf Brandstiftung gesucht. Da der Brand an drei Stellen gleichzeitig ausgebrochen war, könne eine solche Tat nicht ausgeschlossen werden, hieß es aus dem Innenministerium.

Auch lägen "weitere Hinweise" vor, hatte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Samstag nach einer Lagebesprechung vor Ort gesagt. Details wolle man nicht nennen. "Die Ermittlungen laufen", sagte Ministeriumssprecher Ingo Decker am Sonntag. Wann mit ersten Ergebnissen der Spurensuche zu rechnen sei, könne man noch nicht sagen.

dpa