Gift-Verdacht in Salisbury: Zwei Menschen in Lebensgefahr

Hintergründe sind noch unklar - Polizei spricht von "größerem Vorfall" - vor 38 Minuten

SALISBURY - Einige Wochen nach den Giftgasanschlag auf einen russischen Ex-Spion im britischen Salisbury sind zwei weitere Menschen mit einer rätselhaften Substanz in Berührung gekommen. Sie befinden sich in Lebensgefahr.

Einige Bereiche in Salisbury sowie in der Stadt Amesbury rund 13 Kilometer weiter nördlich wurden demnach vorsichtshalber abgesperrt. Es sei nicht klar, ob die Betroffenen Opfer eines Verbrechens geworden seien, hieß es. Foto: AFP PHOTO / Geoff CADDICK



Nach einem Kontakt mit einer "unbekannten Substanz" im englischen Salisbury befinden sich ein Mann und eine Frau in "kritischem Zustand" in einem Krankenhaus. Die Polizei in der südwestlichen Grafschaft Wiltshire sprach in der Nacht zum Mittwoch von einem "größeren Vorfall".

Einige Bereiche in Salisbury sowie in der Stadt Amesbury rund 13 Kilometer weiter nördlich wurden demnach vorsichtshalber abgesperrt. Es sei nicht klar, ob die Betroffenen Opfer eines Verbrechens geworden seien, hieß es. Die Gesundheitsbehörde ging nach eigenen Angaben nicht von einer "bedeutenden Gesundheitsgefährdung" für die Öffentlichkeit aus.

Beamten gingen zuerst von Drogenmissbrauch aus

Die beiden Betroffenen im Alter von etwa 40 Jahren wurden nach Angaben der Polizei bereits am Samstagabend bewusstlos in einem Wohnhaus in Amesbury gefunden. Die Beamten seien zunächst davon ausgegangen, dass die beiden möglicherweise verunreinigtes Heroin oder Crack-Kokain eingenommen haben könnten. Es werde aber noch genau untersucht, welche Substanz im Spiel gewesen sei.

Die Polizei habe Gegenden abgesperrt, an denen sich die beiden zuvor aufgehalten hätten. Im März waren Teile der Innenstadt von Salisbury abgeriegelt worden, nachdem der ehemalige russische Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia dort mit dem Kampfstoff Nowitschok vergiftet worden waren. Der Fall machte weltweit Schlagzeilen und löste einen diplomatischen Schlagabtausch zwischen London und Moskau aus.

