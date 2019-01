Am zweiten Tag im Dschungel muss Model Gisele Opermann zur Prüfung antreten. Im "Kanal Fatal" hat sie jedoch vor allem Angst, was kriecht und fleucht. Währenddessen versucht Tommi Piper Evelyn zu bezirzen. Der Talk könnte nicht abstoßender sein.

Ausnahmezustand in Paris: Bei einer Explosion am Samstagmorgen in der Innenstadt wurden mehrere Personen verletzt. Die genauen Umstände werden noch ermittelt, vieles spricht jedoch für einen Unfall. Ein Gas-Leck könnte die mögliche Ursache der Detonation sein.