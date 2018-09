Glamour, Glanz und rosa Federn: Das Filmfest in Venedig

VENEDIG - Zum Filmfestival in Venedig strömten die Schauspiel-Promis in Scharen auf den Roten Teppich. Dabei zog eine ganz besonders die Aufmerksamkeit auf sich: Lady Gaga - in einem rosa Federtraum. An ihrer Seite befand sich Film-Kollege Bradley Cooper, der mit dem Popsternchen sogar auf Tuchfühlung ging. Wir haben die Bilder!

evo