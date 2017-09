Glied steckt in Hantelscheibe: Feuerwehr muss Hand anlegen

Ungewöhnlicher Trainingsunfall sorgt für skurrilen Feuerwehr-Einsatz in Worms - vor 1 Stunde

WORMS - Was für eine kuriose Geschichte! Ein Mann quetschte beim "trainieren" sein Glied durch das Loch einer Hantelscheibe - eine etwas ungewöhnliche Art, die Gewichte zu nutzen, aber soweit kein Problem. Doch was dann passierte, überforderte selbst das Klinikum und die Feuerwehr musste zur Unterstützung anrücken.

Peinlicher Unfall: Das Glied eines Mannes steckte am Freitag in einer Hantelscheibe fest © Feuerwehr Worms



Bei der Wormser Feuerwehr durfte es mindestens für den ein oder anderen Schmunzler gesorgt haben, als das Klinikum die Einsatzkräfte am Freitag um Hilfe bat: Ein Mann hatte sein Glied in eine zweieinhalb Kilogramm schwere Hantelscheibe gesteckt. Das Problem: Das sensible Körperteil war eingeklemmt und steckte fest.

Die Feuerwehrmänner griffen beherzt mit schwerem Gerät ein und konnten die Hantelscheibe nach drei nervenaufreibenden Stunden von dem Glied des Mannes entfernen.

An dieser Stelle ein kleiner Hinweis der Redaktion: Bitte nicht nachmachen!

