GNTM 2018: Nürnbergerin schafft es in die nächste Runde

Eine von zwei fränkischen Teilnehmerinnen punktete am Strand der Karibik

NÜRNBERG - In der ersten Folge der neuen Staffel von "Germany's next Topmodel" versuchten die auserwählten Kandidatinnen, sich am Strand der Karibik von ihrer schönsten Seite zu zeigen. Für die Ex-"Miss Nürnberg" Julia Prokopy war danach schon Schluss.

Die Teilnahme an der Castingshow ist für die 24-jährige Selma aus Nürnberg der erste große Auftritt in der Öffentlichkeit. © ProSieben/Richard Hübner



Die 24-jährige Selma ist eine echte fränkische Frohnatur - obwohl es für sie das erste Mal im Blitzlichtgewitter ist. "Ich habe mich nie getraut, vor Kameras zu stehen", sagt die junge Frau, die Objektleiterin bei einer Reinigungsfirma ist - "Putzfee" nennt sie ihren Job und schiebt ein aufgeregtes Kichern hinterher.

Bei den Jurymitgliedern Thomas Hayo und Michael Michalsky kam die junge Frau mit den kurzen schwarzen Haaren bei ihrer Vorstellung gut an: Gleich beide warben darum, Selma in ihrem Team zu haben - und lobten ihren Beruf auch noch als "ganz wichtigen Job". Die 24-Jährige entschied sich schließlich für Team Michael.

Selma muss im "Shoot out" ran

Sie ist eine von zwei Fränkinnen, die an der 13. Staffel von "Germany´s next Topmodel" teilnimmt. Für eine von ihnen, die Ex-"Miss Nürnberg" Julia Prokopy aus Dormitz, war nach der ersten Sendung allerdings schon Schluss mit dem Topmodel-Abenteuer. Sie hatte im vergangenen Jahr bereits versucht, beim "Bachelor" ihren Traummann zu finden - ebenfalls ohne Erfolg.

Für Selma geht die Model-Reise zunächst weiter - allerdings mit Zitterfaktor: In der nächsten Folge muss sie sich beim "Shoot out" gegen Mitstreiterin Ivanka durchsetzen. Die beiden treten dann im direkten Vergleich gegeneinander an, nur eine von beiden kommt weiter in die dritte Runde.

Selma zeigte sich angesichts dieser Herausforderung als faire Kanididatin: "Ich gönn´s ihr von ganzem Herzen", kommentierte sie den Fall, dass ihre Freundin das Duell für sich entscheiden soll.