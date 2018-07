Google-Übersetzer verhilft Kammerchor zu Internet-Hit

Der Junge Kammerchor Düsseldorf singt altes Liedgut mal anders - vor 1 Stunde

DÜSSELDORF - Die moderne Technik ist nicht nur hilfreich, man kann mit ihr auch allerlei Blödsinn anstellen. Das beweist der Junge Kammerchor Düsseldorf mit seiner Google-Übersetzer-Version von Mendelssohns Jagdlied.

Der Online-Übersetzungsdienst von Google ist kein wirklich zuverlässiger Dolmetscher und für längere Texte eher nutzlos. Unliebsame Latein-Hausaufgaben beispielsweise lassen sich auch damit nicht umgehen, denn was die Suchmaschine nach dem Übersetzungsvorgang ausspuckt, ist teilweise mehr als abenteuerlich. Der Junge Kammerchor Düsseldorf hat sich diese Fehlerhaftigkeit jetzt zunutze gemacht.

Der Gesangsverein übersetzte Mendelssohns Jagdlied nacheinander in 10 verschiedene Sprachen - und danach zurück ins Deutsche. Der danach vorliegende Text ergibt erwartungsgemäß zwar keinen Sinn mehr, ist aber deshalb umso lustiger. So wird beispielsweise aus "Erquickliche Frische, süß-schaurige Lust" die wenig sinnvolle Zeile "Die Notwendigkeit von Milch, süß, raffiniert". In einem Facebook-Video gibt der Chor den neuen Liedtext zum Besten - ganz ernsthaft und mehrstimmig.

