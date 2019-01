Grausam ausgesetzt: Husky-Welpe stirbt nach Entsorgung im Müll

Dehydriert, ausgehungert und unterkühlt wurde das Tier aufgefunden - vor 1 Stunde

HOMBURG - Am Waldrand des saarländischen Jägersburg machte ein Spaziergänger am Sonntag einen grausamen Fund: Ein Hundewelpe lag in einem Korb direkt neben einem illegal entsorgten Müllhaufen. Der Husky wurde dort ausgesetzt und zum Sterben zurückgelassen.

Der Spaziergänger alarmierte daraufhin die Polizei, die den Welpen in eine Tierklinik brachte. Bereits zu diesem Zeitpunkt befand sich der Husky in einem kritischen Zustand.

Ein bislang Unbekannter hatte den circa 12 Wochen alten Welpen in der Nacht von Samstag auf Sonntag dehydriert und unterernährt zum Sterben in der Kälte ausgesetzt. Erst am Nachmittag wurde das Tier unterkühlt und erschöpft aufgefunden und konnte mit einer Notversorgung in einer Tierklinik verarztet werden. Die Rettungsmaßnahmen blieben jedoch erfolglos. Am Dienstag verstarb der Welpe in der Tierklinik Elversberg.

Die Polizei ermittelt nun aufgrund des ordnungswidrigen Verhaltens sowie des strafrechtlichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

