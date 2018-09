Griechenland: Gekenterte Boote und Verletzte nach Felssturz

Herabstürzender Fels hatte eine große Flutwelle auf Insel ausgelöst - vor 1 Stunde

ATHEN - Drei Ausflugsboote kenterten, sieben Menschen wurden verletzt: Als an einem Strand auf der griechischen Ferieninsel Zakynthos ein Fels herabstürzte, löste dies eine gewaltige Flutwelle aus.

Nach einem Bergsturz liegt Geröll am Strand von Navagio auf der Ferieninsel Zakynthos. © dpa/ Nikolopoulos Antonis/XinHua



Ein Bergsturz hat am beliebten Strand von Navagio auf der griechischen Ferieninsel Zakynthos eine Flutwelle verursacht. Dabei seien mindestens drei Ausflugsboote mit Dutzenden Urlaubern an Bord gekentert. Wie der Zivilschutz mitteilte, sind bei dem Unglück am Donnerstag insgesamt sieben Menschen verletzt worden. Eine Frau aus Tschechien erlitt eine Verletzung der Wirbelsäule.

Leichter verletzt wurden ihr Ehemann und ihre zwei Kinder. Der Zivilschutz suchte den Angaben nach den betroffenen Küstenabschnitt mit Hunden ab, um festzustellen, ob unter den Geröll Menschen verschüttet liegen. Der Strand Navagio, der praktisch nur mit Booten erreicht werden kann, ist einer der beliebtesten Badeorte von Zakynthos.

