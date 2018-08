Großbrand in Siegburg: 32 Menschen sind verletzt

Es wird weiterhin nach der Ursache des Brands gesucht - vor 38 Minuten

SIEGBURG - Bei einem Großbrand an der Siegburger ICE-Strecke sind zahlreiche Menschen verletzt worden. Die Schnellzüge fahren auf der Strecke wieder weitgehend nach Plan - es gibt nur noch leichte Verspätungen.

Nach einem Böschungsbrand direkt an der wichtigen Bahnstrecke Köln-Frankfurt hatten mehrerer Häuser Feuer gefangen. Die Feuerwehr ging von zahlreichen Verletzten aus. © Oliver Berg/dpa



Nach einem Böschungsbrand direkt an der wichtigen Bahnstrecke Köln-Frankfurt hatten mehrerer Häuser Feuer gefangen. Die Feuerwehr ging von zahlreichen Verletzten aus. Foto: Oliver Berg/dpa



Ein Böschungsbrand hat in Siegburg rasend schnell auf zahlreiche Häuser übergegriffen. Insgesamt wurden 32 Menschen verletzt. Die wichtige ICE-Strecke von Köln nach Frankfurt wurde gesperrt. Die Feuerwehr war am Dienstagnachmittag mit einigen Hundert Kräften vor Ort. Die Stadt Siegburg vermutete zunächst, dass der Brand durch Funken ausgelöst worden sei, die ein Zug im Vorbeifahren erzeugt hätte, erklärte aber später, auch andere Gründe seien möglich. Die Bahn betonte, die Brandursache stehe noch nicht abschließend fest.

Die unterschiedlichen Angaben zu den Verletzten erklärte die Polizei damit, dass bei ihren Zahlen sämtliche Personen gezählt würden, die vor Ort medizinische Betreuung brauchten - also zum Beispiel auch wegen einer Kreislaufschwäche. Die Feuerwehr zähle nur Personen, die unmittelbar durch den Brand verletzt wurden.

"Bei 39 Grad geht das ja ratzfatz"

Aus den Häusern schlugen Flammen und dichter Rauch. Acht Häuser wurden laut Polizei durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Die große Trockenheit und Hitze habe bei der schnellen Entwicklung des Brandes sicherlich eine Rolle gespielt. "Bei 39 Grad geht das ja ratzfatz", sagte der Feuerwehrsprecher. Grob geschätzt seien 200 bis 300 Einsatzkräfte vor Ort. Auch ein Wasserwerfer der Bundeswehr und ein Hubschrauber wurden angefordert. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten, Lüftungs- und Klimaanlagen abgeschaltet werden.

Bilderstrecke zum Thema Großbrand in Siegburg: 32 Menschen wurden verletzt Bei einem Großbrand an der Siegburger ICE-Strecke sind zahlreiche Menschen verletzt worden, die wichtige Bahnstrecke zwischen Köln und Frankfurt war lange Zeit gesperrt. Durch die wochenlange Dürre konnten sich die Flammen rasend schnell ausbreiten.



Die Stadt Siegburg teilte schon bald nach Ausbruch des Brandes mit, vermutlich habe ein vorbeifahrender Zug Funken geschlagen und so die Flammen entfacht. Später relativierte die Stadt diese Aussage und betonte, es seien auch andere Brandursachen möglich. Die Bahn warnte vor voreiligen Schlüssen. Man könne zunächst "keine abschließende Aussage" zu der Ursache für den Böschungsbrand machen, betonte ein Unternehmenssprecher.

Brand hat Einfluss auf den Zugverkehr

Das Feuer hatte den Fahrplan der Bahn deutlich durcheinander gebracht. ICEs zwischen Köln und Frankfurt mussten zeitweise am Rhein entlang umgeleitet werden. Neben den Fernzügen waren zahlreiche Regionalzüge und S-Bahnen betroffen.

Auch am Mittwoch wirkte sich das Feuer auf die Zugverbindungen aus: Im Nahverkehr enden und beginnen die Züge der RE 9 zunächst aus Richtung Niederschelden in Au, teilte die Bahn mit. Aus Richtung Aachen Hauptbahnhof ist bis auf weiteres in Köln/Deutz Schluss. Die Züge der S 12 aus Richtung Au(Sieg) enden und beginnen in Hennef, aus Richtung Horrem in Troisdorf. Ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxis ist zwischen Hennef (Sieg) und Troisdorf eingerichtet.

Der Artikel wurde am 8. August um 10.30 Uhr aktualisiert.

dpa