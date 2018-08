Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Pitsch, patsch, nass: Abkühlung beim Dirndlflugtag in Bayern Bei den hohen Temperaturen nicht nur ein sehenswertes Ereignis, sondern auch eine willkommene Abkühlung: Beim Mittenwalder Dirndlflugtag sind am Samstag 38 Teilnehmer in den Lautersee gesprungen – unter dem Beifall zahlreicher Zuschauer am Ufer. Auf dem Arm ihrer Mutter wagte die jüngste Teilnehmerin im Alter von zwei Jahren den Sprung.

Kunterbunt und herrlich schrill: Christopher Street Day in Berlin Wenn jeder in Regenbogenfarben gehüllt ist, dann kann das eigentlich nur eines bedeuten: Der Christopher Street Day wird gefeiert. Am Samstag feierten tausende Menschen in Berlin den Tag, in dem die Gleichberechtigung aller im Fokus steht.