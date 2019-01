Großeinsatz im Landkreis Deggendorf: Geiselnahme in Klinikum in Mainkofen

Genauen Hintergründe sind aktuell noch völlig unklar - vor 54 Minuten

MAINKOFEN - Die Polizei ist bereits mit einem Spezialeinsatzkommando vor Ort. Dort soll ein Patient eine Geisel in seine Gewalt gebracht haben. Die Polizei verhandelt mit ihm.

Ein Patient hat in einem Krankenhaus in Bayern eine Geisel in seiner Gewalt. Der Polizei zufolge soll es sich um einen 40-jährigen Mann handeln. Mit einem Messer soll er zunächst mehrere Personen bedroht haben. Aktuell hält er sich mit einer Frau in dem Gebäude auf. Bei dem Opfer soll es sich um eine 57-jährige Frau handeln, die ebenfalls Patienten in dem Klinikum ist. Weitere Personen seien derzeit nicht in Gefahr.

Die Polizei steht laut eigenen Angaben mit dem Geiselnehmer in Kontakt. Die Beamten sind mit einem Spezialeinsatzkommando an dem Bezirksklinikum Mainkofen nahe Deggendorf im Einsatz. Die betroffene Station wurde geräumt, das Gelände weiträumig abgesperrt.

dpa