Großwildjäger während Safari von Elefant zerquetscht

Südafrikaner kam in Afrika auf dramatische Weise ums Leben - vor 1 Stunde

GWAYI - Dramatisches Ende einer Safari: Der 51-jährige Theunis Botha, der Jagdtouren für reiche Klienten organisierte, ist in Simbabwe von Elefanten getötet worden. Eine Herde hatte seine Gruppe überrascht, Schüsse fielen - dann ging alles ganz schnell.

Hier posiert der Jäger mit einem erlegten Leoparden. © Screenshot: nordbayern.de



Hier posiert der Jäger mit einem erlegten Leoparden. Foto: Screenshot: nordbayern.de



Ein Großwildjäger ist in Simbabwe auf dramatische Weise von Elefanten getötet worden. Zunächst griff eine Elefantenkuh den 51-Jährigen am Freitag in Gwayi im Westen des afrikanischen Landes an, bevor eine zweite auf ihn stürzte, wie der Sprecher von Simbabwes Nationalparks am Montag mitteilte. Laut der afrikanischen Nachrichtenseite News24 war das Opfer Theunis Botha, ein professioneller Großwildjäger, der Jagdtouren mit Hunden für reiche Klienten organisierte.

Theunis Botha starb bei einer Großwildjagd auf dramatische Weise. © Screenshot: nordbayern.de



Theunis Botha starb bei einer Großwildjagd auf dramatische Weise. Foto: Screenshot: nordbayern.de



Botha war demnach gerade mit einer Gruppe unterwegs, als sie in die Nähe einer Elefantenherde mit Nachwuchs gerieten. Drei Kühe seien auf die Jäger losgestürmt. Die Männer feuerten auf sie, als von der Seite eine vierte Kuh kam und Botha mit dem Rüssel packte. Ein Jäger schoss auch auf diese Elefantendame. Das Tier wurde tödlich getroffen, fiel direkt auf Botha und zerquetschte ihn.

Es war zunächst unklar, ob bereits der erste Angriff tödlich war. Dem Mann aus dem Nachbarland Südafrika gehörte die Agentur Game Hounds Safaris, die Ausflüge mit Spürhunden zur Jagd auf Leoparden, Löwen und anderes Großwild organisierte. Zahlreiche Videos zeigen ihn auf Youtube, wie er mit toten Tieren posiert.