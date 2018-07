Hamburger Polizei gießt Blumen mit dem Wasserwerfer

Ordnungshüter fahren im Kampf gegen Trockenheit schwere Geschütze auf. - vor 1 Stunde

HAMBURG - Sie waren friedlich, haben sich nichts zu Schulden kommen lassen und bekamen es trotzdem mit den Wasserwerfern der Polizei zu tun. Die Bäume im Hamburger Stadtpark waren aber wohl dankbar dafür, dass die Polizei mit ihren beeindruckenden Gefährten zum Gießen vorbei kam.

Am Mittwoch betätigte sich die Hamburger Polizei als Aushilfsgärtner im Stadtpark der Hansestadt. © Bodo Marks/dpa



Wasser für Blumen statt für Randalierer: Mit zwei Wasserwerfern der Polizei sind im Hamburger Statdtpark die Pflanzen gegossen worden. Die beiden Fahrzeuge mit ihren jeweils 10.000 Liter großen Tanks wurden am Mittwoch eingesetzt. "Das Wasser in den Tanks muss regelmäßig ausgetauscht werden und das war jetzt wieder fällig. Das macht doch Sinn, das kostbare Trinkwasser sinnvoll und zugunsten der Umwelt einzusetzen", sagte Polizeisprecherin Heike Uhde zu der Aktion. Am Mittag herrschte in Hamburg mit Temperaturen um die 33 Grad tropische Hitze.

Nahezu ganz Europa kämpft seit einiger Zeit mit hochsommerlichenTemperaturen. Zuletzt führte die anhaltende Trockenheit in Griechenland zu verherrenden Waldbränden. Auch in Franken macht die Hitzewelle der Natur zu schaffen. Dabei ist für viele Pflanzen nicht die Hitze an sich, sondern vielmehr die Trockenheit ein Problem. Nürnbergs Grünflächen, beispielsweise im Marienbergpark, auf der Wöhrder Wiese oder im Stadtpark sind daher aktuell eher braun als grün.

dpa/dom