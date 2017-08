Hammer-Urteil in Hamburg: G20-Randalierer muss in Haft

Erster Schuldspruch nach den Krawallen rund um den Gipfel - vor 56 Minuten

HAMBURG - Im ersten Prozess rund um die G20-Krawalle hat das Amtsgericht Hamburg einen 21-Jährigen zu zwei Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt.

Der Niederländer wurde am Montag des schweren Landfriedensbruchs, der gefährlichen Körperverletzung, des besonders schweren Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Widerstands schuldig gesprochen. Nach Überzeugung des Richters hatte er am späten Abend des 6. Juli bei Krawallen im Hamburger Schanzenviertel zwei Flaschen auf einen Polizeibeamten geworfen.

Sie hinterließen eine Spur der Verwüstung: Gewalttäter setzten am Rande des G20-Gipfels in Hamburg Barrikaden in Brand, plünderten Supermärkte und sorgten für Chaos in den Straßen. Der entstandene Schaden ist enorm - und das Bild, welches die Hansestadt abgab, schockierend.