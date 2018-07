Wer seinen Haushalt ausmisten will, muss ab August deutlich mehr Gegenstände als Elektroschrott entsorgen als bisher. Für Bahnfahrer gibt es eine frohe Botschaft. Und auch beim Familiennachzug tut sich etwas. Alle Änderungen im August im Überblick.

Waldbrände um die griechische Hauptstadt Athen gerieten am Montag außer Kontrolle. Erst am Abend gewannen die Rettungskräfte wieder die Oberhand über die Flammen, während die Anwohner teilweise im Freien übernachteten. Sogar Urlauber halfen mit Schlauchbooten bei der Evakuierung von Anwohnern an den Küsten.