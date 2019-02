Hawaii will Kauf von Zigaretten für unter 100-Jährige verbieten

Abgeordneter trug neuen Gesetzesentwurf für die amerikanische Inselgruppe vor - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Es ist ja nicht so, dass Hawaii nicht ohnehin schon die schärfsten Anti-Raucher-Gesetze der Vereinigten Staaten hat. Ein Abgeordneter will sie jetzt sogar noch weiter verschärfen: Künftig soll man Zigaretten erst ab dem 100. Lebensjahr kaufen können. Dies begründet er auch.

In Hawaii sollen Raucher nach einem neuen Gesetzesentwurf bald nur noch dann Zigaretten kaufen können, wenn sie mindestens 100 Jahre alt sind. © Oliver Berg/dpa



In Hawaii sollen Raucher nach einem neuen Gesetzesentwurf bald nur noch dann Zigaretten kaufen können, wenn sie mindestens 100 Jahre alt sind. Foto: Oliver Berg/dpa



"Die Zigarette gilt als tödlichstes Artefakt der Menschheitsgeschichte." Dies hätte der Gesetzgeber festgestellt, heißt es in einem neuen Gesetzesentwurf aus Hawaii weiter. Richard Creagan ist nicht nur Arzt, sondern auch Abgeordneter der Demokraten im Repräsentantenhaus des US-Staats im Pazifik. Nun hat er ein neues Gesetz vorgeschlagen: Das Mindestalter für den Kauf von Zigaretten in Hawaii soll in den nächsten Jahren nach und nach erhöht werden. So lange, bis nur noch eine sehr geringe Personengruppe legalen Zugriff auf die Tabakwaren haben wird: Nämlich ausschließlich Menschen, die das 100. Lebensjahr erreicht haben.

Klingt ein wenig verrückt, ist aber tatsächlich ernst gemeint. Hawaii hat die schärfsten Anti-Raucher-Gesetze der gesamten Vereinigten Staaten. Creagan begründete, warum er noch einen Schritt weiter gehen will: "Das Rauchen hat im 20. Jahrhundert 100 Millionen Menschen getötet und wird voraussichtlich eine Milliarde Menschen im 21. Jahrhundert töten." Um dem vorzubeugen, formulierte er seinen Gesetzesentwurf.

Tödlichstes Produkt in der Menschheitsgeschichte

Nach geltendem Recht dürfen Menschen in Hawaii momentan ab dem 21. Lebensjahr Zigaretten kaufen. Der Plan des Abgeordneten sieht allerdings vor, diese Altersgrenze immer weiter zu erhöhen, also bis zum kommenden Jahr auf 30 Jahre, 2021 dann auf 40 Jahre, 2022 auf 50 und 2023 auf 60 Jahre. Ab 2024 macht die Altersgrenze dann noch einmal einen ordentlichen Sprung nach oben und setzt den legalen Kauf der Kippen bei 100 Jahren fest.

Creagans etwas übertrieben wirkender Vorschlag resultiert aus erschreckenden Zahlen aus den USA: Pro Jahr sterben dort nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDCP fast 500.000 Menschen an den Folgen des Zigarettenrauchens. Damit ist es landesweit die Hauptursache für Erkrankungen und Todesfälle, die vermieden hätten werden können. Creagan sagte, er wolle mit dem Vorschlag "das tödlichste Produkt in der Geschichte der Menschheit" bekämpfen.

Auch Gesundheitsminister Jens Spahn sorgte kürzlich mit seiner Aussage zum Thema Krebs, in der er auch das Rauchen thematisierte, für Aufsehen.

Bilderstrecke zum Thema Umfrage: Sogar Raucher finden das Rauchverbot mittlerweile gut Eine Zigarette zum Bier? In bayerischen Kneipen ist das längst undenkbar. Die Diskussionen zum Rauchverbot schlugen damals hohe Wellen. Heute ist das Verbot weitgehend akzeptiert. Selbst Raucher finden die Regelung gut, wie eine kleine Umfrage in der Innenstadt ergeben hat.



mch