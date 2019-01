Heck aufgespalten: Panzer rammt Paketauto

Bei der etwas ungewöhlichen Begegnung erlitt nur der Kleintransporter schwere Schäden - vor 1 Stunde

EBERMANNSDORF - Ein Radpanzer der US-Armee fährt von einem Waldweg auf eine Bundesstraße 85 im Landkreis Amberg-Sulzbach. Dabei rammt er einen Kleinlaster.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. © Polizeipräsidium Oberpfalz/dpa



Ein Radpanzer der US-Armee hat in der Oberpfalz ein Paketauto gerammt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand - der Kleintransporter aber schwer beschädigt, wie ein Polizeisprecher am 16. Januar sagte. Während an dem schweren Panzer am Dienstag, 15. Januar lediglich die Front etwas verkratzte, wurde an dem Paketauto das Heck aufgespalten. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 6000 Euro.

Der Radpanzer war am 15. Januar bei Ebermannsdorf (Landkreis Amberg-Sulzbach) von einem Waldweg auf eine Bundesstraße gefahren und hatte aus zunächst ungeklärten Gründen den Kleinlaster gerammt.

dpa