Heißer Spaß im Schnee: Mit der Badewanne auf die Piste

Sportler legten sich in ausgefallenen Outfits in die Kurven - vor 43 Minuten

STOOS - Juchu! Es geht den Berg runter, und zwar schnell! Doch dieses Mal nicht auf Skiern oder einem Schlitten, sondern in einer Badewanne.

Auch in Sachen Kostüm gaben die Teilnehmer der Spaß-Aktion Vollgas. © Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa



So ein verrücktes Rennen konnte man am Wochenende in den Bergen in unserem Nachbarland Schweiz sehen. Dort sausten verschiedene Teams in Badewannen eine Piste hinterunter. Und als wäre das nicht verrückt genug, hatten sich viele auch noch wild verkleidet.

dpa