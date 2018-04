Hessen: Hund tötet Baby durch Biss in den Kopf

Siebenmonatiger Säugling starb nach tödlicher Attacke im Krankenhaus - vor 1 Stunde

BAD KÖNIG - Nachdem ein Kampfhund in Hannover zwei Menschen getötet hat, ist nun ein sieben Monate alter Junge im hessischen Bad König nach einem Biss in den Kopf verstorben. Bei dem Tier handelt es sich wohl um einen Staffordshire-Mix.

Der Hund (auf dem Bild ist ein Staffordshire Bullterrier zu sehen) wurde nach der Attacke im Tierheim untergebracht. © dpa



Der Hund (auf dem Bild ist ein Staffordshire Bullterrier zu sehen) wurde nach der Attacke im Tierheim untergebracht. Foto: dpa



Wie die Polizei mitteilt, hat der Hund der Familie den sieben Monate alten Jungen in ihrer Wohnung in Bad König südöstlich von Hessen in den Kopf gebissen. Der Vater verständigte sofort die Rettungskräfte, die das Kind in eine Klinik brachten. Der Zustand des Babys war zunächst noch stabil - am späten Abend verstarb der Säugling aber an seinen Verletzungen.

Bilderstrecke zum Thema Hundesteuer: Bei diesen Rassen wird es in Bayern teuer 19 Hunderassen gelten in Bayern als Kampfhunde der Kategorie 1 und 2. Der Freistaat ist das Bundesland mit der längsten Rasseliste. Die folgende Bildergalerie gibt einen Überblick über die Hunde, die in Bayern gar nicht gehalten werden dürfen (Kategorie 1) oder bei denen ein Vielfaches an Hundesteuer fällig ist (Kategorie 2).



Laut Polizei könnte es sich bei dem Hund, einem Mischling, um einen Staffordshire-Mix handeln. Das Tier ist momentan im Tierheim untergebracht. Dort sei er als aggressiv beschrieben worden, berichtete eine Polizeisprecherin. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun, wie es zu dem Angriff kam. Vor wenigen Tagen machte der Fall "Chico" bundesweit Schlagzeilen: In Hannover wurden zwei Menschen von einem Hund totgebissen.