Hessen: Unbekannte verletzen Pferd im Genitalbereich

Das Tier trug mehrere Schnitte davon - vor 56 Minuten

SCHOTTEN - Nahe des hessischen Schotten ist am Mittwoch ein Pferd mit einem Messer verletzt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Auf einer Pferdekoppel in "Auf der Au" nahe Schotten verletzten Unbekannte bereits am Mittwoch, zwischen 9 Uhr und 15 Uhr, ein Pferd. Sie fügten dem Tier wohl mit einem Messer eine etwa fünf Zentimeter breite und tiefe Stichverletzung im Genitalbereich zu, die noch am selben Tag tierärztlich versorgt werden musste.

Eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Schotten unter Telefon 06044 / 98909-0 in Verbindung zu setzen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

vek