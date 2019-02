Heute wird geliebt! Tipps zum perfekten Valentinstag

NÜRNBERG - Bei kaum einem Tag gehen die Meinungen so sehr auseinander, wie beim 14. Februar - besser bekannt als Valentinstag. Doch was können Paare und solche, die es noch werden wollen, tun, um den Tag zu einem ganz besonderen zu machen? Mit diesen Tipps kann nichts mehr schief gehen.

Tag für die Liebe oder reine Konsum-Erfindung: An kaum einem Tag scheiden sich die Geister so sehr, wie am Valentinstag. © dpa/ Montage: nordbayern.de



Die rosa-rote Deko in den Schaufenstern, die pömpösen Gestecke beim Floristen und die vielen Film-Schnulzen in der Fernsehzeitung haben es schon angekündigt, nun ist es soweit: es ist ist Valentinstag! Der 14. Februar wird schon seit langem als der Tag für Verliebte gefeiert. Wir haben einige Tipps zusammengetragen, damit Sie den Valentinstag nicht mit Planungen verschwenden müssen und mehr Zeit für die Liebe haben.

Ein klassisches romantisches Dinner zu zweit, ein Kino-Abend oder doch etwas richtig Ausgefallenes wagen? Für viele Paare wird der Tag der Liebe erst dadurch besonders, dass er sich vom Alltag abhebt. Dass es hierfür in Nürnberg genügend Möglichkeiten gibt, beweist unsere Bildergalerie:

Übrigens sind die Wetteraussichten für den Tag der Liebe ziemlich gut: Mit bis zu neun Grad und Sonne werden die Paare heute verwöhnt. Wer früher aus der Arbeit kann oder sogar frei hat, sollte sich seinen Liebsten oder die Liebste schnappen und noch ein wenig Zeit draußen verbringen. Auch wenn der Frühling noch nicht ganz in Nürnberg angekommen ist, lohnt sich ein Besuch an diesen Ortern garantiert:

Wer nach dem Ausflug durch Nürnberg plötzlich Heißhunger bekommt, der kann am Valentinstag auf ganz besondere Angebote zurückgreifen. Etliche Restaurant bieten an diesem Tag ganz spezielle Menüs für Verliebte an.

Doch manchmal sind es ja auch die alltäglichen Dinge, bei denen sich die Zweisamkeit genießen lässt. Wie wäre es mit einem romantischen Film und einem kuscheligen Abend auf der Couch? Auch hierzu haben wir natürlich Ideen: Hier kommen die besten Filme für einen gelungenen Pärchen-Abend zu Hause - von echten Klassikern bis hin zu alternativen Leckerbissen:

Übrigens: im Jahr 2017 haben sich am Valentinstag deutlich mehr Paare in Bayern das Ja-Wort gegeben, als noch im Jahr zuvor. Laut Statistischem Landesamt in Fürth waren es 2017 165 Paare, im Jahr zuvor nur 141. Doch auch für Valentinstags-Gegner hat das Landesamt eine interessante Zahl parat: 123 Paare ließen sich am 14. Februar 2017 in Bayern scheiden - doppelt so viele wie an einem durschnittlichen Tag des Jahres. Auch eine Art, den Valentinstag zu feiern.

