Hier gibt es Deutschlands ersten veganen Weihnachtsmarkt

"Es soll nicht nur um den reinen Konsum gehen", sagen die Veranstalter - vor 1 Stunde

DUISBURG - Die Bratwürste brutzeln auf dem Grill, hinterher gibt es einen süßen Lebkuchen: Kaum ein Weihnachtsmarkt in Deutschland kommt ohne tierische Produkte aus. In Duisburg setzt man jetzt auf ein einzigartiges Konzept - und findet Fans.

"Anis und Zauber" nennen die Verantwortlichen das, was Ende November auf dem Duisburger Münzplatz startet. Es soll, so berichtet es Der Westen, der erste komplett vegane Weihnachtsmarkt der Republik werden. "Wir wollen uns nicht abgrenzen, wir wollen die bestehenden Weihnachtsmärkte nur mit unserem Wintermarkt ergänzen“, zitiert das Blatt den Veranstalter Aaron Stratman. An den Essenständen soll es dann nur vegane Speisen geben, außerdem sollen nicht-tierische Stoffe und Dekorationsstücke angeboten werden.

Noch stehen das Programm und die teilnehmenden Gastronomen nicht fest, der Vegan-Weihnachtsmarkt soll aber ganze sechs Wochen durchgängig in der Duisburger Altstadt seine Zelte aufschlagen. "Es soll nicht nur um den reinen Konsum gehen", sagt Veranstalter Stratman gegenüber Der Westen. Auf einer großen Bühne wird es Workshops und kleine Ausstellungen geben.

