Himmelsspektakel: Halbschatten-Mondfinsternis am Freitag

Schauspiel beginnt um etwa 18.53 Uhr und dauert rund vier Stunden - vor 59 Minuten

NÜRNBERG - Am Freitag spielt sich am Himmel ein seltenes astronomisches Spektakel ab: eine Halbschatten-Mondfinsternis. Die tritt oft nach einer totalen Sonnenfinsternis auf, wie sie am 1. September über Afrika beobachtet werden konnte.

Der Mond kommt dem Kernschatten ziemlich nahe, sodass er sich sichtbar verdunkelt. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa



Bei einer Mondfinsternis wirft die Erde einen Schatten auf den Mond. Ein Beobachter auf dem Mond würde beobachten, wie sich die Erde vor die Sonne schiebt und somit eine Sonnenfinsternis erleben. Diesmal wird an keinem Ort des Mondes eine totale Sonnenfinsternis eintreten.

Von der Erde aus beobachtet man daher nur eine sogenannte Halbschatten-Mondfinsternis. Der Mond kommt dem Kernschatten dabei ziemlich nahe, sodass eine sichtbare Verdunklung der nördlichen "oberen" Hälfte unseres Trabanten eintritt.

Um 18.53 Uhr beginnt am Freitag die Mondfinsternis, also schon bevor der Mond in unseren Breitengerade aufgeht. Die Mitte der Finsternis ist um 20.54 Uhr erreicht. Um 22.56 Uhr endet die Finsternis wieder. Wichtig für alle, die sich das Himmels-Spektakel nicht entgehen lassen möchten, ist ein freier Blick nach Südosten. Allerdings, so sagt es der Wetterbericht voraus, soll es am Freitag wechselnd bewölkt sein - erschwerte Bedingungen für alle Sterngucker also.

Diese Animation zeigt die Wanderung des Mondes durch den Halbschatten (äußerer Kreis) und den Kernschatten (schwarzer Bereich) der Erde, wie sie am Freitag erwartet wird. Eine Sekunde im Video entspricht dabei einer Minute in der Realität.

nn, psz