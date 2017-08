Hip-Hop-Polizist aus London begeistert das Netz

Ein Video seiner Tanzeinlage auf dem Notting-Hill-Karneval ging viral - vor 37 Minuten

LONDON - Verboten gute Tanzschritte: Im Internet kursieren derzeit mehrere Videos, die einen Polizisten auf dem Notting-Hill-Karneval bei einer coolen Hip-Hop-Tanzeinlage zeigen.

Mit einer Hip-Hop-Tanzeinlage beim Londoner Notting-Hill-Karneval hat ein Polizist einen Internet-Hype ausgelöst. Mehrere Videos, die im Netz kursieren, zeigen den Mann in voller Montur beim Tanzen – unter dem Jubel von Besuchern des Fests, das am Sonntag und Montag Hunderttausende in den Londoner Stadtteil lockte. Der Notting-Hill-Karneval wurde in den 1960er Jahren von Einwanderern aus der Karibik ins Leben gerufen.

British police officer breaking it down at the #London #carnival2017 What do you think of his dance moves?? I say, yesss pic.twitter.com/gYfnBAogmG — Cordelia Paul-Wright (@Iamcordeliapw) 28. August 2017

"Ich gebe YouTube die Schuld" kommentierte eine Twitter-Nutzerin. Auf dem Videoportal finden sich zahlreiche Videos, die tanzende Polizisten im Einsatz zeigen.

Leicht gedämpft war die Stimmung in diesem Jahr wegen der Brandkatastrophe am Grenfell-Tower im Juni, bei der mindestens 80 Menschen ums Leben gekommen waren. Der Umzug führte nur wenige hundert Meter an dem ausgebrannten Wohnturm im Stadtteil Kensington vorbei. Die Teilnehmer gedachten der Opfer mit einer Schweigeminute.

dpa