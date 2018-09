"Höhle der Löwen": Dümmel und Wöhrl investieren in Keksteig

Kurzbeschreibung: "Die Höhle der Löwen" ist eine Unterhaltungsshow und wird immer dienstags um 20.15 Uhr auf dem Privatsender Vox ausgestrahlt. Unternehmensgründer stellen in der Sendung ihre innovativen Geschäftskonzepte einer Jury vor und bieten ihnen Geschäftsanteile in Relation zum ermittelten Unternehmenswert an.

Themenarchiv Die Höhle der Löwen