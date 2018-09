"Höhle der Löwen": Friseur schnappt sich ersten Millionen-Deal

Die Vox-Gründershow startet in ihre fünfte Staffel - vor 18 Minuten

NÜRNBERG - Neues Studio, alte Kamellen: Die Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen" ist in ihre fünfte Staffel gestartet. In der Jury sitzt auch diesmal wieder die Nürnberger Investorin Dagmar Wöhrl, die in der ersten Folge vor allem auf Twitter für Aufregung sorgte.

Friseurmeister Frank Brormann hat sich den ersten Millionen-Deal der fünften Staffel gesichert. Seine Ausbildung hat er übrigens in Forchheim gemacht. © MG RTL D / Bernd-Michael Maurer



Friseurmeister Frank Brormann hat sich den ersten Millionen-Deal der fünften Staffel gesichert. Seine Ausbildung hat er übrigens in Forchheim gemacht. Foto: MG RTL D / Bernd-Michael Maurer



Carsten Maschmeyer ist mit der Unternehmensbewertung nicht einverstanden, Frank Thelen will jeden Gründer groß machen und Ralf Dümmel bietet bei nahezu jedem Deal mit. Eigentlich bleibt in der fünften Staffel "Die Höhle der Löwen" alles beim Alten. Die Jurymitglieder spielen tapfer ihre Rollen und die Kandidaten kämpfen mit ihren augefallenen Ideen um das Geld der Investoren. Einzige Neuerung: Ein neues Studio, das eher an die Kulisse der Harald-Schmidt-Show erinnert als an eine coole Location für peppige Start-ups.

Peppig geht es in der ersten Folge aber dennoch zu. Gründerin Julia Huthmann lehnt gleich zwei Angebote von Startup-Investor Frank Thelen und Medienmanager Georg Kofler ab. So etwas gab es in der Gründershow noch nicht so oft. Was sonst noch in der ersten Folge der neuen Staffel passiert ist, sehen Sie in unserer Bildergalerie:

Besonders unterhaltsam ging es aber auf Twitter zu. Denn während der Ausstrahlung der ersten Folge bewiesen einige Juroren viel Humor. Als sich ein User über Dagmar Wöhrls fränkischen Dialekt lustig macht, antwortet die Nürnbergerin mit einem lachenden Smiley mit Tränen in den Augen.

Wenn du mit deinem Tischnachbarn über die Lehrerin lästerst und sie alles mitgehört hat. #DHDL pic.twitter.com/UWvlFC8J4b — Mark (@Markrm96) 4. September 2018

Überhaupt nimmt sich Wöhrl in den sozialen Netzwerken gerne selbst auf die Schippe.

Yes!!!! #familienunternehmen! Da war es!!! Habt Ihr es vernommen? Habt Ihr, habt Ihr? #DHDL — Dagmar Wöhrl (@DWoehrl) 4. September 2018

Jurykollege Ralf Dümmel hatte offenbar schon vor der Show gute Laune, wie sein Tweet zeigt.

fr