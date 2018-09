"Höhle der Löwen": In diese Deals investierte Dagmar Wöhrl

Sieben Mal investierte die Nürnbergerin bislang in der Gründershow - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Dagmar Wöhrl gehört seit vergangenem Jahr zur Jury in der Vox-Gründer-Show "Die Höhle der Löwen". Auch in der fünften Staffel, die am Dienstag um 20.15 Uhr beginnt, sitzt die Nürnbergerin wieder neben Carsten Maschmeyer, Frank Thelen und Judith Williams. In welche Start-ups die ehemalige Politikerin bislang investiert hat, sehen Sie in unserer Bildergalerie.

