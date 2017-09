"Höhle der Löwen": Mutter-Tochter-Duo berührte Wöhrls Herz

Die Gründer-Show auf Vox startet in ihre vierte Staffel - vor 58 Minuten

NÜRNBERG - Emotionaler Staffelstart bei "Die Höhle der Löwen": Eine Mutter entwickelt für ihre halbseitig gelähmte Tochter ein künstliches Gleichgewichtsorgan, das ihr beim Gehen hilft. Neu-Löwin Dagmar Wöhrl ist tief bewegt - und steigt ein.

Die neue Staffel der "Höhle der Löwen" startet mit einem echten Hammer - und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Gründer Pascal Bucher schlägt mit dem Werkzeug zu Beginn auf sein Handy-Display. Eins, zwei, drei - "O'pitched is".

Die Aufmerksamkeit der Jury gehört dem 26-jährigen Muskelprotz sofort. Seine Statur veranlasste Vox wohl dazu, seinen Vorstellungsfilm in einem Fitnessstudio zu drehen. In Sachen Trash-TV kennt sich der Privatsender eben aus. Gemeinsam mit seinem Kumpel Anthony Filipiak stellt Bucher den "Löwen" einen unsichtbaren Display-Schutz für Smartphones vor, mit dem Risse und Sprünge im Glas der Vergangenheit angehören sollen.

Das Besondere daran: Es handelt sich dabei nicht um eine Folie, wie sie bereits vielfach auf dem Markt erhältlich ist. Die Gründer haben gemeinsam mit amerikanischen Wissenschaftlern eine Flüssigkeit entwickelt, die das Display vollständig schützt. Neben Handys ist das Produkt auch für andere Glasoberflächen wie Tablets, Kameras, Brillen oder Uhren einsetzbar. Bis auf Carsten Maschmeyer sind alle Jury-Mitglieder begeistert von "ProtectPax". Technik-Nerd Frank Thelen, Teleshopping-Queen Judith Williams und Handelsmogul Ralf Dümmel machen jeweils ein Angebot in Höhe von 150.000 Euro. Dafür fordern sie 20 Prozent Unternehmensanteile. Nach kurzer Bedenkzeit entscheiden sich die beiden Gründer für Dümmel.

