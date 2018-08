"Höhle der Löwen": Neue Staffel beginnt im September

Nürnberger Investorin Dagmar Wöhrl sitzt in der Jury - Zwölf Folgen geplant - vor 50 Minuten

KÖLN - Die Gründer-Show "Die Höhle der Löwen" auf Vox geht in die nächste Runde. Die fünfte Staffel mit zwölf neuen Folgen startet am Dienstag, 4. September. Unter den Jurymitgliedern wird auch diesmal wieder getauscht.

Auch in der fünften Staffel in der Jury: Judith Williams (von links), Frank Thelen und Dagmar Wöhrl. Foto: MG RTL D / Bernd-Michael Maurer



Wie gehabt sind als "Löwen", also als mögliche Investoren, Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel, Frank Thelen und Dagmar Wöhrl dabei. Dazu kommen Judith Williams und Georg Kofler, die sich in der Gründer-Show abwechseln, wie Vox am Mittwoch mitteilte.

"Die Höhle der Löwen" war für Vox mit rund drei Millionen Zuschauern pro Ausgabe bisher eine sichere Bank – auch beim jüngeren Publikum. Nach Angaben des Senders in Köln hatte die vierte Staffel Rekord-Marktanteile von bis zu 16,9 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen und sogar 21,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Unternehmer Carsten Maschmeyer hatte sich 2017 außerdem bei der Sat.1-Show "Start up! Wer wird Deutschlands bester Gründer?" versucht, die bei den Zuschauern aber nur mäßig Erfolg hatte. Der Privatsender nahm sie wegen schwacher Quoten aus dem Programm und zeigte die bereits produzierten Folgen dann online.

Vier Wochen lang bringt Vox im Anschluss an "Die Höhle der Löwen" um 23.05 Uhr die neue Doku-Reihe „Ich, einfach unvermittelbar?“. Darin geht es um Menschen mit Autismus oder Tourette-Syndrom, die oft über ungewöhnliche Fähigkeiten wie enzyklopädisches Fachwissen oder mathematische Hochbegabung verfügen und es dennoch bei Bewerbungen schwer haben. Angeleitet von Experten lernen acht von ihnen mithilfe von psychologischen Tests ihre Stärken kennen und gehen die Jobsuche noch einmal an.

