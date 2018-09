"Höhle der Löwen": Was Sie zum Staffelstart wissen müssen

NÜRNBERG - Diese Nachricht dürfte alle TV-Fans freuen: Ab Dienstag startet die Gründer-Show "Die Höhle der Löwen" wieder bei Vox. Auch in der fünften Staffel sitzt die Nürnbergerin Dagmar Wöhrl in der Jury.

Die Jury verändert sich in der neuen Staffel nicht. Als Investoren sind wieder Carsten Maschmeyer, (von links) Frank Thelen, Georg Kofler, Ralf Dümmel, Judith Williams und Dagmar Wöhrl dabei. © MG RTL D / Bernd-Michael Maurer



Zum Start der neuen Staffel kommt ein zweifacher "Jugend forscht"-Gewinner in "Die Höhle der Löwen". Tobias Gerbracht (20) aus Wuppertal stellt in der Gründer-Show auf Vox einen selbst entwickelten Staubsauger-Aufsatz vor, der verhindern soll, dass kleine Teile wie Schmuck, Münzen oder Spielzeug im Beutel verschwinden, wie der Sender mitteilte. Der Student muss die "Löwen" davon überzeugen, in seine Idee zu investieren und ihm bei der Markteinführung seines Produktes mit Erfahrung und Expertise zur Seite zu stehen.

Die fünfte Staffel der Show mit zwölf neuen Folgen beginnt am Dienstag, 4. September, um 20.15 Uhr. Als Investoren sind neben Frank Thelen, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer und Dagmar Wöhrl auch Judith Williams und Georg Kofler dabei. Die beiden letzteren nehmen ihren Platz in der Gründer-Show abwechselnd ein. Die Moderation übernimmt Amiaz Habtu.

"Höhle der Löwen": Dagmar Wöhrl im Interview

"Die Höhle der Löwen" war für den Sender mit rund drei Millionen Zuschauern pro Ausgabe bisher ein Quotenbringer – auch beim jüngeren Publikum. Nach Vox-Angaben hatte die vierte Staffel Marktanteile von bis zu 16,9 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen und sogar 21,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

