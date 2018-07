Die Kreativität der Amerikaner kennt, genauso wie die oft zitierte Freiheit, keine Grenzen. Vor allem, wenn es um Feierlichkeiten rund um den 4. Juli, den Nationalfeiertag der USA, geht. Seit 1916 findet in New York das traditionelle Hot-Dog-Wettessen statt - und auch 2018 wurde gemampft, geschwitzt und gefeiert.

Bald ist es wieder Zeit, den Sekt kaltzustellen für die erste Nacht der Rosen - die "Bachelorette" auf RTL geht ab dem 18. Juli in die fünfte Runde. Dieses Mal geht es heiß her - die 20 Single-Männer reisen in den Süden, um dort das Herz der begehrten Junggesellin zu erobern. Wir haben alle wichtigen Infos zu den Kandidaten.