Holland: Verkaufsverbot von Energy-Drinks für Kinder

Aldi und Lidl setzen sich für Jugendschutz ein - vor 29 Minuten

NIEDERLANDE - Dass Zucker und Koffein nicht gesund für Heranwachsende sind, ist bekannt. Trotzdem können Kinder in den meisten Ländern die ungesunden Energy-Drinks problemlos kaufen. Dem wollen Aldi und Lidl jetzt einen Riegel vorschieben - allerdings erstmal nur in den Niederlanden.

Aldi und Lidl wollen mit dem Verkaufsverbot von Energy-Drinks an Kinder ein Zeichen für den Jugendschutz setzen. © Sebastian Kahnert



Bereits Anfang des Jahres hatte der niederländische Verband der Kinderärzte ein Verbot der Energy-Drinks für Minderjährige gefordert. Dem ging eine Empfehlung der Gesundheitsbehörde voraus, nach der Kinder unter 14 Jahren die ungesunden Getränke nicht konsumieren sollten. Der Forderung des Verbandes gab das Gesundheitsamt zwar nicht statt, trotzdem zeigt der Antrag Wirkung. Mit Aldi und Lidl wollen die ersten Supermärkte in den Niederlanden den Verkauf von Energiegetränken an Kinder stoppen, wie die Bild-Zeitung berichtet.

Energy-Drinks kann dann nur erwerben, wer das Mindestalter von 14 Jahren nachweisen kann. Damit will Lidl sich weiter für den Kinder- und Jugendschutz einsetzen, wie auch mit einem bereits geplanten Verkaufsstopp für Zigaretten in niederländischen Filialen. Auch Aldi will Kinder mit dem Verbot dazu bringen, eine gesündere Wahl zu treffen.

In Deutschland seien keine ähnlichen Maßnahmen geplant, wie Aldi und Lidl auf Anfrage der Bild mitteilten. Die Supermärkte verwiesen stattdessen auf die gesetzlich vorgeschriebene Kennzeichnung des erhöhten Koffeingehalts, die sie auch bei ihren Produkten praktizieren. Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch bemängelt das und fordert einen größeren Einsatz der Unternehmen für den Kinder- und Jugendschutz.

Obwohl der Koffeingehalt von Energy-Drinks in den meisten Fällen weit unter dem von Kaffee liegt, sind sie nicht weniger problematisch für Heranwachsende. Vor allem der hohe Zuckergehalt ist ein Problem. In Kombination mit dem Koffein und dem ebenfalls aufputschenden Zusatzstoff Taurin kann es zu Herzrasen, Schlafstörungen und Bluthochdruck kommen. Das können vor allem die Organismen von Kindern nur schwer verkraften.

