Hollywood-Schauspieler Harry Dean Stanton ist gestorben

WASHINGTON - US-Schauspieler Harry Dean Stanton ist am Freitag im Alter von 91 Jahren gestorben.

US-Schauspieler Harry Dean Stanton gestorben. Foto: AFP



Er sei friedlich im Krankenhaus in Los Angeles entschlafen, berichtete das Promi-Portal TMZ.

Stanton begann seine Filmkarriere in den 50er-Jahren, zunächst mit Nebenrollen in Western. Eine seiner Hauptrollen war unter anderem in "Paris, Texas" von Wim Wenders.

Auch Rollen in "Der Pate – Teil II" oder "Pretty in Pink" gehören zu seiner Biografie.

