Homburger Kino verkauft Popcorn mit Maggi-Geschmack

Ein Kunde brachte den Betreiber auf die Idee - vor 35 Minuten

HOMBURG - Suppenfreaks aufgepasst: In einem Kino in Homburg können die Experimentierfreudigen unter den Besuchern neuerdings Popcorn mit Maggi-Geschmack probieren. Ein Snack, der Kontroversen auslöst.

"Am liebsten mit Maggi" wollte ein Kunde sein Popcorn im "Eden Cinehouse". Diesen spaßigen Vorschlag hat Sebastian Bernd prompt in die Tat umgesetzt. © Colourbox.de



Mit Salz, mit Zimt, mit Karamell oder klassisch mit Zucker… Beim Popcorn sind die Menschen erfinderisch. Wie erfinderisch, das bewies jetzt ein Theaterleiter aus Homburg. In seinem Saarländer Kino serviert Sebastian Bernd laut der Bild seit kurzem Maggi-Popcorn.

Bei der Frage, wie er ausgerechnet auf diese Idee kam, den Kino-Snack mit dem Suppengewürz zu verfeinern, beruft er sich auf ein Gespräch mit einem Kunden: "Auf die Frage, wie er sein Popcorn will, antwortete er 'Am liebsten mit Maggi!'" Was für den Kunden wohl nur ein Spaß war, ließ Bernd nicht mehr los. Drei Tage lang feilte er an einem Rezept für das deutschlandweit erste Maggi-Popcorn. Jetzt können die Besucher des "Eden Cinehouse" den würzigen Snack kaufen und probieren.

Bisher sind die Reaktionen allerdings noch durchwachsen. Viele bevorzugen ihr Popcorn süß, aber einige Fans hat die Maggi-Kreation schon gefunden. Ob das reicht, um den Würzsaucen-Snack ins Sortiment aufzunehmen, weiß Bernd aber noch nicht.

