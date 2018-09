Horror-Clown springt vor Auto und kommt auf Fahrerin zu

Einige Wochen zuvor war wohl bereits eine maskierte Person aufgetreten - vor 1 Stunde

LIPPE - Eine Autofahrerin aus Nordrhein-Westfalen meldete sich am Dienstag bei der Polizei: Eine als Clown verkleidete Person war am Abend zuvor vor ihr Auto gesprungen. Doch sie reagierte sofort und konnte flüchten.

Für viele ist die Vorstellung ein Alptraum: Am Montagabend, gegen 21.30 Uhr, sprang laut einer Autofahrerin ein Clown vor ihren Wagen. Und kam auf sie zu. Auf der Straße "Im Siek" bei Lippe bremste die Frau ihren Wagen rechtzeitig drehte sofort.

Die Fahrerin gab an, dass Bekannte ebenfalls eine Person mit Clown-Maske in der Ortschaft gesehen haben wollen. Der oder die Maskierte soll etwa 170 Zentimeter groß und schlank sein. Weitere Anzeigen sind bei der Polizei allerdings nicht eigegangen. "Ein derartiges Auftreten kann unter bestimmten Umständen juristisch als 'gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr' gewertet werden und demzufolge empfindliche Konsequenzen bis hin zur Freiheitsstrafe nach sich ziehen", teilte die Polizei mit.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.