Horror-Sexunfall! Ehefrau beißt Mann einen Hoden ab

49-Jährige knabberte in einer "Woge der Erregung" an dem Geschlechtsorgan - vor 10 Stunden

TAICHUNG/TAIWAN - Was für ein skurriler Unfall während eines Liebesspiels in Taiwan! Die Rettungskräfte staunten wohl nicht schlecht, als der Mann in der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag mit einer Schüssel in der blutverschmierten Hand vor ihnen stand. Denn: in dem Gefäß schwamm einer seiner Hoden.

Diese Geschichte ist schier unglaublich. "Ich habe den Hoden aus Versehen abgebissen", beteuerte die Ehefrau des Mannes den Rettungskräften. Sie habe im Verlauf des wilden Liebesspiels in einer "Woge der Erregung" zugebissen, zitiert sie das taiwanesische Nachrichtenportal AppleDaily.

Die taiwanesischen Chirurgen nähten den Hodensack des Mannes wieder an - wegen der Infektionsgefahr allerdings ohne den eigentlichen Hoden. Seine Ehefrau leidet vermutlich an einer Geisteserkrankung, die sie in Situationen höchster sexueller Erregung die Kontrolle verlieren lässt.

loc