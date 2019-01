"Hotel Mama": Jeder zweite Mann lebt mit 23 noch daheim

Jede zweite Frau hingegen ist mit 22 bereits ausgezogen - vor 1 Stunde

WIESBADEN - 33,6 Millionen Männer leben in Deutschland. Wie ist ihre Lebenssituation? Das Statistische Bundesamt hat eine Menge Zahlen zusammengetragen. Ein Ergebnis: Viele Männer sind Nesthocker.

Das "Hotel Mama" bleibt für Söhne verlockend. Wie aus einem Bericht des Statistischen Bundesamts hervorgeht, wohnen bei Erreichen der Volljährigkeit noch fast alle Männer im Elternhaus. Mit 23 Jahren ist dann immerhin etwa die Hälfte der Männer ausgezogen. Mit Anfang Dreißig lebt aber noch immer gut jeder Neunte bei den Eltern. Zum Vergleich: Bei jungen Frauen hat bereits mit 22 Jahren mehr als der Hälfte das Elternhaus verlassen. Mit 30 Jahren ist dort nur noch jede Siebzehnte anzutreffen.

Grundlage des Reports "Lebensituation von Männern" sind Ergebnisse des Mikrozensus 2017. Zuerst hatte die Bild darüber berichtet. Im Destatis-Report finden sich viele weitere Fakten über die 33,6 Millionen Männer, die 2017 in Deutschland in Privathaushalten lebten.

