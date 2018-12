Hunde aus fahrendem Auto geworfen: LKW-Fahrer rettet Mischlinge

Polizei sucht nach Zeugen - ein Tier wurde schwer verletzt - vor 1 Stunde

CORTLAND COUNTY - Im Bundesstaat New York ereignete sich vergangenen Freitag eine unglaubliche Tat. Die New York State Police berichtete, dass sie auf einer Autobahn am Morgen des 14. Dezembers einen leeren LKW mit offener Türe entdeckte. Wenig später kam ihnen der Fahrer entgegen, der einen schwer verletzten Hund auf den Armen trug. Ein weiterer Vierbeiner lief hinter ihm her.

Polizisten der New York State Police kümmern sich um zwei Hunde, die aus einem fahrenden Auto geworfen wurden © New York State Police



Sofort kümmerten sich die Polizisten gemeinsam mit dem Retter um die zwei Beagle-Mischlinge. Sie versorgten die Wunden des verletzten Hundes und gaben dem anderen Leckerlis. Eine Tierschutzorganisation nahm die Vierbeiner auf und behandelten sie.

Der LKW-Fahrer erzählte der Polizei dann, was er beobachtet hatte: Er hatte gesehen, wie ein Auto langsamer wurde. Ein Fenster wurde geöffnet und die Tiere aus dem Fahrzeug geworfen. Der Mann kam den zwei Hunden unmittelbar zur Hilfe und konnte sie so retten.

Die New York State Police hofft nun, dass eine Dashcam die Tat aufgezeichnet hat und der Schuldige so überführt werden kann. Außerdem bitten sie die Bevölkerung um Mithilfe bei der Tätersuche.

krl