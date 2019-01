Im Haus eines Milliardärs: Putzfrau saß drei Tage in Aufzug fest

Feuerwehr musste die Angestellte befreien - Alarmknopf war defekt - vor 1 Stunde

NEW YORK - Ganze drei Tage saß eine Putzfrau unbemerkt in einem Aufzug im Haus eines Milliardärs in New York fest. Da der Mann samt Familie ein längeres Wochenende außer Hauses war, fiel das Missgeschick niemandem auf.

Die 53-Jährige war am Freitag mit dem Aufzug unterwegs, als die Kabine zwischen zwei Etagen aus noch unbekannter Ursache steckenblieb, berichtete unter anderem die New York Times. Erst am Montag seien Polizei und Feuerwehr von der Familie angerufen und um Hilfe gebeten worden.

Die Feuerwehr befreite die Putzfrau, die dem Vernehmen nach bei "guter Gesundheit" war. Jetzt soll allerdings geklärt werden, warum niemand den Defekt des Aufzugs bemerkt hatte und ob möglicherweise der Alarmknopf nicht funktioniert habe, hieß es. Der Lift in dem Stadthaus in Manhattan sei erst im vergangenen Sommer inspiziert und nicht beanstandet worden, hieß es.

dpa