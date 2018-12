In Freiburg gibt's bald Deutschlands ersten Käse-Döner

Idee kommt aus der Schweiz - jetzt setzt Imbiss hierzulande auf den "Cheebab" - vor 1 Stunde

FREIBURG - Er sieht aus wie Döner, wird gemacht wie ein Döner - nur Fleisch fehlt in diesem Fladenbrot völlig: In Freiburg gibt es schon bald Deutschlands ersten Käse-Kebab. Erfunden haben den, wie soll es anders sein, die Schweizer.

So sieht er aus, der Käse-Kebab-Spieß. © natürli zürioberland ag



So sieht er aus, der Käse-Kebab-Spieß. Foto: natürli zürioberland ag



Es gibt Leute, die würden durchaus behaupten: An diesem Spieß dreht sich kiloweise reines Glück. Ein Freiburger Imbiss bietet als erster in Deutschland den sogenannten "Cheebab" an, einen Döner mit Käse statt Fleisch. Der Snack kommt dabei völlig ohne Pute oder Kalb aus, dafür werden - ganz wie beim Original - Käsestückchen von einem Drehspieß geschnitten.

"Da der Käse am Spieß zubereitet wird, wird die äußere Schicht leicht geröstet, er schmilzt nicht und hat eine festere Konsistenz", sagt Bilal Aksu, der den "Cheebab" nach Deutschland bringt, dem Freiburger Stadtmagazin fudder.de. Ursprünglich kommt der nämlich aus der Schweiz, dort gibt es bereits Dutzende Imbisse, die ihn verkaufen. Es handelt sich um einen "elfenbeinfarben Halbhartkäse aus pasteurister Milch, ohne tierisches Lab hergestellt."

Zwischen fünf und sechs Euro soll der Käsedöner kosten, sagt Aksu. Den "Cheebab" könnte es in Zukunft mit einer speziellen Soße geben, die besser passe. "Was die Zubereitung angeht, werde ich noch etwas herumexperimentieren."

Bilderstrecke zum Thema Klassisch, lecker, scharf: Hier gibt es Nürnbergs besten Döner Ob mit oder ohne Zwiebeln, klassisch mit Lammfleisch oder als vegetarische Variante - der Döner kann was. Vor allem richtig lecker sein und noch dazu vielfältig. Nachdem wir unsere Lieblingsdönerbuden zusammengestellt hatten, haben wir auch Ihre Empfehlungen mit aufgenommen. Dann waren Sie dran und konnten abstimmen, wo es Ihnen am besten schmeckt. Das ist das Endergebnis.



tl