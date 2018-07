In Höhle gefangene Fußballmannschaft: Rettung zieht sich hin

CHIANG RAI - Seit zehn Tagen sind sie bereits in der Höhle eingeschlossen, doch noch ist keine Rettung in Sicht: Die in Thailand vermisste Fußballmannschaft wurde zwar lebend gefunden, doch die Jugendlichen und ihr Trainer können zur Zeit nicht befreit werden.

Eine von der Thai Navy Seals zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt die vermissten Jugendfußballer und ihren Trainer, nachdem sie in der Höhle entdeckt wurden. Foto: Thai Navy Seals/XinHua/dpa



Die seit zehn Tagen in einer Höhle in Thailand eingeschlossenen Jugendfußballer und ihr Trainer müssen unbestimmte Zeit auf ihre Rettung warten. Es werde am Dienstag noch nicht möglich sein, die zwölf Jungen und ihren Coach zu bergen, sagte der Gouverneur der Provinz Chiang Rai, Narongsak Osotthanakorn. Dies sei das Einzige, was er bestätigen könne. Zugleich wies er Medienberichte zurück, wonach die Rettung mehrere Monate dauern könnte.

Britische Taucher hatten die Jungen im Alter von elf bis 16 Jahren und ihren Trainer am Montag im Innern der Höhle mehr als drei Kilometer vom Haupteingang entfernt entdeckt. Die meisten von ihnen hätten leichtere Gesundheitsprobleme, hieß es. Ihnen seien Medikamente und Energiedrinks gegeben worden, ein Arzt blieb bei der Gruppe. Nun wird nach Wegen gesucht, die 13 aus der immer noch von Regenwasser teilweise gefluteten Höhle herauszuholen.

