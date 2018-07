Indien: Todesstrafe für Vergewaltiger einer 23-Jährigen

NEU DELHI - Vor sechs Jahren wurde in Indien eine 23-jährige Medizinstudentin von mehreren Männern in einem Bus angegriffen, gefoltert und vergewaltigt. Die junge Frau starb an ihren Verletzungen. Nun bestätigt das Gericht die Todesstrafe für die Täter.

Mit einem Protestmarsch gedenken die Teilnehmer einem muslimischen Mädchen, das entführt, von mehreren Männern tagelang vergewaltigt und schließlich umgebracht worden war. Foto: Channi Anand



Das Oberste Gericht Indiens hat die Todesstrafe für drei Männer bestätigt, die vor sechs Jahren in einem Bus in Neu Delhi eine Frau brutal vergewaltigten. Das Gericht habe den Antrag der Männer auf Überprüfung des im vergangenen Jahr gefällten Todesurteils abgelehnt, berichtete am Donnerstag der asiatische katholische Pressedienst Ucanews.

Christliche Anwälte und Aktivisten in Indien lehnten jedoch die Todesstrafe auch bei schweren Vergewaltigungsfällen ab, so Ucanews. "Die Todesstrafe für abscheuliche Verbrechen stoppt nicht Vergewaltigungen", sagte Schwester Mary Scaria, am Obersten Gericht zugelassene Anwältin. Die Männer hatten im Dezember 2012 die 23 Jahre alte Medizinstudentin in einem Bus vergewaltigt, gefoltert und anschließend schwer verletzt auf die Straße geworfen. Die junge Frau starb an ihren schweren Verletzungen.

Das Land mit den meisten Vergewaltigungen

Der Fall sorgte international für Schlagzeilen. Mit der Anklage des Politikers Kuldeep Singh Sengar wegen Vergewaltigung am Mittwoch wird auch die Regierungspartei BJP von Premierminister Narendra Modi in den Skandal um die zahlreichen Vergewaltigungen im Land hineingezogen. Täglich werden nach Angaben indischer Medien mehr als 100 einschlägige Verbrechen angezeigt. Experten zufolge liegt die Dunkelziffer jedoch weit höher.

Kuldeep Singh Sengar ist Abgeordneter der BJP im Parlament des bevölkerungsreichen Bundesstaats Uttar Pradesh. Der Politiker war im April dieses Jahres festgenommen worden. Er steht im Verdacht, vor zwölf Monaten ein minderjähriges Mädchen vergewaltigt zu haben. Indien gilt weltweit als das Land mit der höchsten Zahl von Vergewaltigungen. 2016 wurden nach Angaben der Polizei 38.947 Übergriffe anzeigt. Davon waren 6.091 Opfer zwischen zwölf und sechzehn Jahre alt, 1.596 zwischen sechs und zwölf, und 570 jünger als sechs Jahre. Drei indische Bundesstaaten haben seit Dezember 2017 die Todesstrafe für Vergewaltiger eingeführt.